Fransa'da cumhurbaşkanı adayından NATO’dan çıkma vaadi

Rus İzvestiya gazetesinin BFM.TV televizyonuna dayandırdığı habere göre, Fransa'nın kuzeydoğusundaki Reims kentinde seçmenlere seslenen Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağ görüşlü Le Pen, seçimlerde galip gelmesi halinde Fransa'yı NATO'dan çekme sözü verdi.

Fransa'nın ‘kendi çıkarlarını koruması gerektiğine' dikkat çeken Le Pen, “Bu nedenle, artık başkalarının çatışmalarına sürüklenmemek için ortak NATO komutanlığından çekileceğiz” diye konuştu.

Daha önce Fransız sağcı politikacılar, Paris'teki Zafer Takı'na asılan dev Avrupa Birliği (AB) bayrağını eleştirmiş, Marine Le Pen ve Eric Zemmour bayrağın takın üzerindeki varlığını vatanseverlerin duygularına hakaret olarak değerlendirmişti.

Macron'u seçimlerde zorlayabilecek isimler arasında gösterilen muhafazakar aday Valerie Pecresse ise bayramlarda geleneksel olarak Fransa bayrağının dalgalandığı yere asılan AB bayrağının ‘Fransız kimliğini aşındırdığını' ifade etmişti.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Nisan 2022'de yapılacak, gereklilik halinde ikinci tur 24 Nisan'da düzenlenecek.

Kaynak: Timetürk