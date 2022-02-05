Fransa öncülüğündeki Avrupalı güçler Mali'yi tamamen terk edecek

Radio France Internationale (RFI) tarafından Fransız yetkililerden aktarılan habere göre, Fransız yönetimi Mali'den çekilme konusundaki nihai kararını verecek.

Fransız yönetiminin "Şartlarımız karşılanmazsa ülkede kalmayacağız." ifadesiyle durumu özetlediği kaydedildi.

Mali'deki cunta yönetiminin Danimarka askerlerini ülkeden çıkarmasıyla bölgede tansiyon yükselmişti. Bunun ardından Fransa Büyükelçisi'ne yaptığı açıklamalar üzerine Mali'yi terk etme çağrısı yapılması, Batılı güçlerle cunta yönetimi arasında bardağı taşıran son damla oldu.

Fransa'nın iki ila üç hafta içerisinde kararını açıklaması bekleniyor. Kararın ardından Avrupalı güçlerin komşu ülkelere ve ağırlıklı olarak Nijer'e çekileceği tahmin ediliyor.

Batılı güçlerin çekilmesinin altında yatan temel sebep Rusya'nın cunta ile anlaşarak bölgeye dahil olmasıydı.

Kaynak: Timetürk