Viyana müzakerelerinde ABD'den dikkate değer bir girişim görmedik

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran medyasına verdiği açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında yürütülen müzakerelere değinen Emir Abdullahiyan, Viyana’da ABD tarafından hiçbir ön koşul ortaya atılmadığını belirtti ve “Viyana’daki müzakere sürecinde ön koşullar konusu gündemde değildir.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Şimdiye kadar ön şart gibi bir mesele gündeme getirilmedi ve bu konuda hiçbir teklif almadık. Uzman görüşlerine dayanan müzakereler, milletimiz ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda iyi bir anlaşmaya ulaşmak için sürecektir.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin son İran kararı hakkında Emir Abdullahiyan, kağıt üzerinde yapılanların iyi adım olabileceğini ifade ederek, "Bize göre, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulanan yaptırımları geri çekme veya ortadan kaldırma kararı olumlu bir adımdır.” Açıklamasında bulundu.

Emir Abdullahiyan, İran için Amerikan tarafının eylemi önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sahada neler olduğuna bakıyoruz. Bizim için önemli olan Amerikalıların yaptırımları kaldırma konusundaki pratik davranışlarını somut olarak görmektir. Viyana müzakereleri kapsamında sürdürdüğümüz görüşmelerin sonucu ve varılacak mutabakatlar da önemlidir.

Elbette ki Amerikalılar bazı arabulucular vasıtasıyla sık sık mesaj gönderip iyi niyetli olduğunu iddia ediyor. Mevcut müzakere sürecinde Amerikalılardan dikkate değer bir girişim görmedik.”

İranlı yetkili ayrıca, “Pratikte bazı yaptırımların kaldırıldığını görmemiz lazım. Bu nedenle, ABD'nin pratik davranışı bizim için kriterdir.” diye konuştu.