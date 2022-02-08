Bazı ülkelerin İsrail temasları bölgesel sorunları artırır

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi Selam Zavavi'yi kabul etti.

Eski İran büyükelçisi Salah Zavavi'nin kızı Selam Zavavi, görüşme sırasında güven mektubunu Cumhurbaşkanı Reisi'ye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede Filistin meselesine değinerek, “Filistin halkına destek ve kutsal kent Kudüs'ün kurtuluşu İslam dünyasının ilk meselesidir” dedi.

Reisi, İran’ın Filistin halkının ve Kutsal Kudüs'ün kurtuluşunun gerçek bir destekçisi olduğunu vurgulayarak, "Filistin meselesi tüm İslam devletleri ve Müslümanlar tarafından birinci öncelik olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

Filistin halkının Siyonist Rejim ile Batılı destekçilerine direniş mesajı verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonistler Filistinlilerinin gösterdiği direnişi anlarsa hesaplamasını değiştirir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Filistinli grupların birlik ve beraberliğinin Siyonist Rejim’e karşı mücadelede kilit rol oynadığına dikkati çeken Reisi, "Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesiyle eninde sonunda Kutsal Kudüs'ü özgürleştirme hedefi gerçekleşecek.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, bazı Arap ülkelerinin İsrail temaslarını eleştirerek, "Bu devletlerin Siyonist Rejimle ilişki kurma eylemi, onlara güvenlik sağlamadan iç sorunlarını iki katına çıkarır ve bölgesel sorunları da artırır." dedi.