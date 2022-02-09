Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavorv ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın dün Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Viyana müzakereleri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gerçekleştirdiği Moskova ziyareti de gündeme getirildi.

Görüşmede, karşılıklı ilişkilerin Moskova ziyareti sırasında sağlanan anlaşmalar çerçevesinde daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Reisi, Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi'ni kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi Selam Zavavi'yi kabul etti.

Amerika hiç hesap etmediği yerden darbe yiyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi zaferinin 43. yıl dönümü (Fecr Günleri) münasebetiyle dün İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personelleri ile görüştü.

ABD'nin durumu hakkında Ayetullah Hamanei, "Halihazırda Amerika hiç hesap etmediği yerden darbe yiyor. ABD'nin iki başkanı (Trump ve Biden) Amerika’nın imajını zedelemek için el ele vermişler ve bunu yapıyorlar." dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 114 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 38 bin 757 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133 bin 48'e vaka sayısı ise 6 milyon 657 bin 842'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 724'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 191 bin 746'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.