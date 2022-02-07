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7 Şub 2022 19:37

Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi göreve başladı

Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi göreve başladı

Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi Selam Zavavi bugün güven mektubunun kopyasını İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a teslim etti.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, bugün Tahran’daki görevine başlayan Filistin Büyükelçisi Selam Zavavi'yi kabul etti.

Eski İran büyükelçisi Salah Zavavi'nin kızı Selam Zavavi, görüşme sırasında güven mektubunun kopyasını Bakan Emir Abdullahiyan’a takdim etti.

Salah Zavavi, görevinin son ermesi dolayısıyla geçtiğimiz ocak ayında Bakan Emir Abdullahiyan'a veda ziyaretinde bulunmuştu.

Filistinli diplomat Salah Zavavi 1980 yıından bu yana (İslam Devrimi zaferinden sonra) İran’da görev yapan ikinci Filistin büyükelçisiydi.

Salah Zavavi ayrıca Cezayir, Brezilya ve Kenya’da Filistin büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

News Code 1900328
https://tr.mehrnews.com/news/1900328/

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