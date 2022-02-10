  1. Azerbaycan
10 Şub 2022 12:37

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Basarkeçer ilindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 22.00’dan başlayarak, Kelbecer illinin Zeylik yerleşkesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine birkaç saat boyunca aralıklarla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralananın olmadığı kaydedildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu ve bölgedeki durumun sakin olduğu aktarıldı.

Kaynak: Hürriyet

News Code 1900389
https://tr.mehrnews.com/news/1900389/

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