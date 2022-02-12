Ermenistan, Azerbaycan askerlerin cenazelerini teslim etti

Armenpress'in Azerbaycan medyasına dayanarak aktardığı bilgilere göre Ermenistan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğuyla ceset naaşları Azerbaycan'a iade etti.

Bununla ilgili Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Elmar Samedov açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cenazeler esas olarak yeraltı ve yeraltı sularından çıkarıldı, bu nedenle bu ceset kalıntılarından DNA örnekleri almak çok zor. Son aşamada kaç ceset olduğu konusunda net bilgi verilecek."