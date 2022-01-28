  1. Azerbaycan
28 Oca 2022 14:43

Azerbaycan: Ermenistan askerlerimize ateş açtı

Azerbaycan: Ermenistan askerlerimize ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Tovuz'da Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığını duyurdu.

İHA'ya göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün TSİ 20.58'den itibaren Tovuzgala ilindeki Çınarlı köyünde bulunan Ermenistan askerleri tarafından Tovuz ilinin Kohanebi köyünde konuşlanan Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açıldığını bildirdi. Ermenistan askerleri tarafından açılan ateşe, Azerbaycan askerinin karşı misillemede bulunduğu açıklanırken herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.

Bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu ve gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

News Code 1900115
https://tr.mehrnews.com/news/1900115/

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