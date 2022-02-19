İran, Siyonist Rejim'in Şeyh Cerrah tutumunu kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist Rejim’in Şeyh Cerrah bölgesinde yaşayan Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlama yönündeki ırkçı eylemlerini kınayarak, ilahi dinlerin beşiği olan bu kadim topraklarda yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ilan etti.

Filistin halkına destek verilmesi ve çocuk öldüren Siyonist Rejim'in apartheid politikalarının bir devamı olan evlerinin yıkılmasının ve onların topraklarına el konulmasının durdurulması gerektiğini vurgulayan Hatipzade, uluslararası toplum ve kurumları bu bağlamda yasal ve insani yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.