Ermenistan: Mirzoyan'ın Çavuşoğlu ile görüşmesi gündemde değil

Ermeni medyasına göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarına değinerek, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunun gündemde yer almadığını ifade etti.

Hunanyan, yaptığı açıklamada "Evet, Antalya'da bir teklif vardı ama bildiğiniz gibi böyle bir görüşme olmadı ve şu an gündemde böyle bir konu yok" dedi.

31 Mart’ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomatik Forumu çerçevesinde Ermenistan ve Azerbaycan temsilcileri arasında bir görüşme düzenlemek istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Çavuşoğlu A Hber televizyon kanalına konuşarak "Ermeni Dışişleri Bakanı Antalya'ya geldi. Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye dışişleri bakanları arasında üçlü bir görüşme istedim ama Antalya'da bu mümkün olmadı" demişti.