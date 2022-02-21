Azerbaycan'dan İran'a traktör üretim hattı kurma talebi

IRNA'ya göre ,pazar günü Tebriz'deki İran Traktör İmalat Sanayileri Grubu'na yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin talebini ileterek, 'Azerbaycan traktör üretim faaliyetleri ve üretim hatları için gerekli koşullara sahiptir' dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bölgedeki stratejik konumundan potansiyel bir yetenek olarak bahseden Alizade, Azerbaycan'da traktör üretim hattının açılmasıyla bu kompleksin Kafkasya'da 10'dan fazla ülkenin pazar ihtiyaçlarına tedarikçi olmasını umduğunu ifade etti.

Bu üretim hattının devreye alınması konusunun 10 ve 11 Mart tarihlerinde Bakü'de iki ülke ortak ekonomik komisyonunda ele alınacağını kaydeden Alizade, bu açıdan ön hazırlıkların yapılmasını istedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi, Doğu Azerbaycan ile kültürel ve sınır yakınlığına değinerek, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bu alanlarda serbest bölgeler, teknoloji parkları, gümrük, vergi ve altyapı muafiyetleri kurulmasına ilişkin özel emri uygulanmıştır. Traktör imalatı da bu özel avantajlardan üretim hattı kurmak için yararlanabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Alizade, iki ülke arasında vize verilmesine ilişkin mevcut sorunların çözüme kavuşturulduğunu açıklayarak, "Azerbaycan vize verilmesini kolaylaştırdı ve Tebriz ve Bakü arasında sanayici trafiğini hızlandırmak için yakında bir hava hattı kurulacak' diye konuştu.

İran Traktör İmalat Sanayi Grubu CEO'su Mustafa Vahidzade de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran Traktör İmalat Sanayii Grubu'nun Azerbaycan pazarına yönelik yaptığı çalışmalara değinerek, "Traktör İmalatı ürünlerini önce CPU şeklinde Azerbaycan'a gönderiyor, ardından pazarın gelişmesiyle birlikte bu ülkede üretimi başlatabilir' dedi.

Mostafa Vahidzadeh, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisinden Azerbaycan Cumhuriyeti yatırımcılarını üretim hattını başlatmaya teşvik etmesini istedi, çünkü hedef ülkeden yatırımcıların varlığı her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Komşu ülkede traktör imalatının varlığının avantajlarını hatırlatan Vahidzade, "Kesinlikle traktör üretim hattının devreye girmesiyle birlikte Azerbaycan'da yan sanayiler ve parça imalatı değişecek ve daha da önemlisi tarımın karşılanması için kilit bir sektör olarak ülkenin ihtiyaçlarının temini artacak' diye ekledi.