Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rusya'yı ziyaret edecek

Rus medyasında yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Moskova'ya ziyarette bulunacak.
Bu ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Rusya arasında "müttefik anlaşması" imzalanacağı belirtiliyor.
Rus medyasında yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.
Rus medyasında yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Moskova'ya ziyarette bulunacak.
Bu ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Rusya arasında "müttefik anlaşması" imzalanacağı belirtiliyor.
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