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20 Şub 2022 15:08

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden helikopterlerle tatbikat

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nden helikopterlerle tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopter ekipleri dün uçuş tatbikatları gerçekleştirdi.

İHA'ya göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından onaylanan 2022 muharebe eğitim planına göre Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopter ekiplerinin dün uçuş tatbikatları yaptığı belirtildi.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra tatbikatta gece ve gündüz uçuş yapan pilotların bölgenin değerlendirilmesi, belirlenen güzergahlarının incelenmesi gibi görevleri ve çeşitli manevraları gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, tatbikat sırasında belirlenen görevlerin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

News Code 1900584
https://tr.mehrnews.com/news/1900584/

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