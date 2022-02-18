ABD: Lavrov, Blinken'ın görüşme talebini kabul etti

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Price, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Blinken, gün içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bu krizi çözmenin tek sorumlu yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna inandığımız için önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Lavrov'la Avrupa'da görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Ruslar, gelecek hafta sonuna doğru olacak şekilde görüşme teklifine yanıt verdi. Biz de Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmemesi koşuluyla kabul ettik. Önümüzdeki günlerde (Ukrayna’yı) işgal ederlerse, diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır."

Sözcü, ABD’nin müttefik ve ortaklarıyla koordinasyona devam edeceğini ve NATO-Rusya Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi platformlar üzerinden Rusya'ya daha fazla angajman için baskı yapacaklarını belirtti.

Kaynak: TRT Haber