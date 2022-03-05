ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 54 bin 169 artarak 79 milyon 250 bin 563 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1882 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 958 bin 144'e çıktı.

California, 9 milyon 3 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 634 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 858 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 86 bin 238 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 610, Florida'da ise 70 bin 997 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,3'üne en az bir doz, yüzde 69,2'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyona yakın kişiye ilk doz, 216 milyona yakın kişiye ikinci doz, 95 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

AA