  1. Toplum
6 Mar 2022 14:47

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 586 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 948'e, vaka sayısı ise 7 milyon 89 bin 892'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 722'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 730 bin 318'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1900879
https://tr.mehrnews.com/news/1900879/

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