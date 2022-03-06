İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 586 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 948'e, vaka sayısı ise 7 milyon 89 bin 892'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 722'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 730 bin 318'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.