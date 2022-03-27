İranlı başmüzakereci, AB temsilcisi ile bir araya geldi

İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Tahran'a gelen AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ile görüştü.

Görüşmede yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı.

Daha önce ziyareti hakkında twitter hesabından açıklama yapan Mora, Tahran’da Bakıri ile görüşmek üzere bu ziyareti gerçekleştireceğini ve Viyana müzakerelerinde geriye kalan çatlakları doldurmaya çalışacaklarını kaydetmişti.