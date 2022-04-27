Reisi "Güney Afrika Milli Günü"nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya gönderdiği bir mesajda, Güney Afrika Milli Günü'nü bu ülkenin halkı ile hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Güney Afrika hükümeti ve halkının sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik daha fazla adım atmasını ve aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin artmasına tanık olmamızı temenni ederim.”

Güney Afrika cumhurbaşkanının kendisini ülkesini ziyaret etme davetine dikkat çeken Reisi'nin mesajında, “Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesinin önünü açamasını umut ederim” denildi.