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27 Nis 2022 13:46

Reisi "Güney Afrika Milli Günü"nü kutladı

Reisi "Güney Afrika Milli Günü"nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, “Güney Afrika Milli Günü" nedeniyle Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa’ya tebrik mesajı yolladı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya gönderdiği bir mesajda, Güney Afrika Milli Günü'nü bu ülkenin halkı ile hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Güney Afrika hükümeti ve halkının sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik daha fazla adım atmasını ve aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin ve işbirliğinin artmasına tanık olmamızı temenni ederim.”

Güney Afrika cumhurbaşkanının kendisini ülkesini ziyaret etme davetine dikkat çeken Reisi'nin mesajında, “Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesinin önünü açamasını umut ederim” denildi.

News Code 1901829
https://tr.mehrnews.com/news/1901829/

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