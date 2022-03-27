Emir Abdullahiyan Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin gelişimi, bölgesel gelişmeler ve uluslararası koşullarla ilgili çeşitli konuları görüşmek üzere dün (Cuma) Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile Beyrut'ta bir araya geldi.

Emir Abdullahiyan görüşmede, "Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu ülkenin zor günlerinde ve barış görüşmelerinde dostu ve destekçisiyiz" dedi.

"Lübnan'daki mevcut zor durumda Lübnan ile işbirliği yapmaya hazırız" diyen Amir Abdullahiyan, bölgedeki gelişmelerin yüksek hızına değinerek, "Bu gelişmelerin sonuçlarını tüm bölgenin ve Lübnan'ın çıkarına görüyoruz, bölgenin geleceği ve sonuçları konusunda iyimseriz." ifadesini kullandı.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitesini Yemen krizinin çözümünde rol oynamak için kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.

Amir Abdullahiyan şunları söyledi: ''İran, Suriye'nin bölgesel ve Arap ilişkilerini memnuniyetle karşılamaktadır.''

Lübnan cumhurbaşkanı, Viyana'daki nükleer müzakerelerin başarılı olmasını umduğunu dile getirdi.

Üst düzey AB yetkilisi bugün Tahran'a geliyor

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ile görüşmek üzere bugün Tahran'a geliyor.

Bakıri-Mora görüşmesinde İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (4+1) yer aldığı 8. tur müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Lübnan merkezli Almayadeen TV kanalına verdiği röportajda; "Viyana'daki müzakerelerde bir anlaşmaya yaklaştık. Tahran için önemli olan yaptırımların kaldırılması ve gerekli garantilerin verilmesidir. Amerikalılar, görüşmelerde kalan konular hakkında doğrudan Tahran ile görüşmeye çalıştılar." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Biden hükümeti, doğrudan müzakerelerden daha fazla iyi niyetli olduğunu göstermelidir. ABD'nin iyi niyetinin kanıtı ancak İran'a yönelik yaptırımlardan birinin kaldırılmasıyla mümkün olacak.

Daha önce de Emir Abdullahiyan, Viyana'da İran'ın 4+1 ülkeleriyle anlaşmaya varmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını belirtti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 382 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 971'e, vaka sayısı ise 7 milyon 148 bin 789'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 672'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 850 bin 525'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.