Reisi ile Katar Emiri arasında telefon görüşmesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin düzeyini artırma yönündeki geniş kapasitelere atıfta bulunarak, “Tahran ve Doha tüm işbirliği kapasitelerini harekete geçirerek ve yakın koordinasyon kurarak iki ulusun çıkarları doğrultusunda etkili adımlar atabilir ve bölgede istikrar ve güvenliği tesis edebilir” dedi.

Reisi, Katar Emiri’nin yakın gelecekte Tahran'a yapacağı ziyarete değinerek, “Bu ziyaret sırasında iki ülkenin farklı alanlardaki işbirliği ve ilişkilerini geliştirmek için büyük kararlar alınacaktır” ifadesini kullandı.

22. FIFA Dünya Kupası turnuvasının Katar'da düzenleneceğinden memnuniyetini dile getiren Reisi, İran’ın Dünya Kupası maçlarının Kiş Adası'nda ve Katar'a yakın diğer adalarda düzenlenmesi için gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani de bu telefon görüşmesinde, ülkesinin İran ile ilişkilerini daha da geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.