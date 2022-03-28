Reisi, Bangladeş Ulusal Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün (Cumartesi) Bangladeş Ulusal Günü'nün yıldönümü nedeniyle Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Abdülhamid ve Başbakan Şeyh Hasene Vacid'i ayrı ayrı mesajlarla tebrik etti.

Reisi, Bangladeşli mevkidaşına hitaben, iki ülke arasındaki iyi ve kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke yetkililerinin dayanışma ve işbirliği sayesinde, İran ve Bangladeş halklarının dostane ilişkileri ve yakın ve yapıcı işbirliğinin çeşitli alanlarda ve karşılıklı çıkarları sağlamak için daha da derinleşmesini temenni ediyorum." dedi.

Parstoday'e göre, Reisi, Bangladeş Başbakanına tebrik mesajında da, iki ülke yetkililerinin çabaları ışığında, iki ülke arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda geçmişe göre daha da gelişmesini diledi.

İran'da silah kaçakçılarına ağır darbe

İran’ın İlam eyaleti kamu güvenliği ve istihbarat polis şefi albay Ali Cemşidpur yaptığı bir açıklamada geçen sene boyunca silah ve mühimmat kaçakçıları ile mücadele çerçevesinde 9 operasyon uygulandığını belirtti.

Albay Cemşidpur, bu çerçevede yapılan operasyonların sonucunda 923 adet silah, 15 bin mühimmat, 27 el bombası ele geçirildiğini, 862 sanık da yakalandığını kaydetti.

Albay Cemşidpur, bu operasyonlarda tespit edilen beş çeteden de 58 adet silah ele geçirildiğini, geçen sene ele geçirilen silah sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artış kaydettiğini ifade etti.

Emir Abdullahiyan'dan Viyana görüşmeleri ile ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Viyana görüşmeleri ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Abdullahiyan, Viyana’da 4+1 ülkeleri arasında devam eden müzakerelerde İran’ın tüzel ve gerçek kişilerine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, “Tüzel kişiler İran’ın bazı resmi kurumları ve büyük holdingleri kapsıyor. Devrim Muhafızları Ordusu da bu kapsamda değerlendirilmeli” dedi. Emir Abdullahiyan, “Devrim Muhafızları konusunda bizim için önemli olan, ülkenin önemli askeri ve savunma birimi olarak Devrim Muhafızları Ordusunun konumunun ve tanımının net bir şekilde belirlenmesi. Bu konu kapsamında ABD ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

ABD’nin gerçekçi yaklaşmaları durumunda anlaşmanın yakın olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, Tahran yönetiminin kırmızı çizgilerinden vazgeçmeyeceğini ve müzakerelerin sonlanması durumunda bundan ABD’nin sorumlu olacağını söyledi.

Emir Abdullahiyan açıklamasında ayrıca, “Güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varmadan ulaştığımız nükleer kazanımlarımızdan vazgeçme niyetinde değiliz. Eğer bizim nükleer faaliyetlerimiz konusunda endişelerinizin giderilmesini istiyorsanız önce bizim endişelerimizi gidereceksiniz. Eğer ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’tan farklı olduğunu ispat etmek istiyorsa, İran’ın bloke edilen mal varlığını serbest bırakabilir veya deniz taşımacılığına getirilen yaptırımları kaldırabilir” ifadelerini kullandı.

İranlı başmüzakereci, AB temsilcisi ile bir araya geldi

İranlı yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Tahran'a gelen AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ile görüştü.

Görüşmede yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 50 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 299 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 21'e, vaka sayısı ise 7 milyon 151 bin 88'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 577'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 854 bin 816'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.