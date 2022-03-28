Emir Abdullahiyan, Mora ile görüştü

İran ile 4+1 Grubu arasında Viyana görüşmeleri koordine eden Avrupalı yetkili Mora, dün Tahran'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu bağlamda Mora, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Viyana müzakerelerinde geriye kalan konuların ele alındığı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son günlerde yaptığı açıklamada, anlaşmaya varmanın yakın olduğunu, ancak geri kalan konuların da çözüme kavuşması gerektiğini vurgulamıştı.

Mora, dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ile de bir araya gelmişti.