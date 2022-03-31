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31 Mar 2022 15:01

Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Afganistan’a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Afganistan’a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki ikili temasları sürüyor.

Emir Abdullahiyan, bugün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Afganistan konulu toplantı dün Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin başkanlığında Çin’in Anhui eyaletinin Tunxi kentinde başladı.

İki gün sürecek toplantıya İran’ın yanı sıra Pakistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları veya temsilcileri katıldı.

Taraflar, Afganistan’ın istikrara kavuşmasının hızlandırılması ve Afgan halkına yardım sağlanması gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu ve ülkelerin tutumları arasında eşgüdüm yolları arandı.

News Code 1901262
https://tr.mehrnews.com/news/1901262/

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