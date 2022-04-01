Reisi, Avrupa’nın Afganistan tutumunu eleştirdi

Eyaleti gezisi kapsamında Meşhed kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa’nın Afganistan tutumunu eleştirdi.

Reisi, “Avrupalıların Afganistan’a yardım iddialarının aksine, İran 4 milyon Afgan göçmeni ağırlamaktadır.” dedi.

İran'ın BM temsilcisi Afganistan'a insani yardım konferansına katıldı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi ise dün katıldığı Afganistan'a insani yardım konferansında bir konuşma gerçekleştirdi.

Taht Revançi, İran'ın Afgan halkına yardım etmek için uluslararası toplumla işbirliğine hazır olduğunu belirterek, "İran, son birkaç ayda Afgan halkına 30'dan fazla insani yardım sevkiyatı gönderdi." dedi.

İran’ın komşu bir ülke olarak Afganistan halkının yanında olduğunu dile getiren Taht Revançi, şöyle devam etti:

"İran, Afganistan konusunda tüm imkanlarıyla elinden geleni yapmaktadır. Ülkemiz, son 40 yılda maalesef en az uluslararası yardımı alan milyonlarca Afgan göçmene ev sahipliği yapmıştır.

Uluslararası toplumun mali desteği, Afganistan'ın mevcut zor durumun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için hayati önem taşımaktadır."

İranlı diplomat, Afgan halkına ait varlıklara el konulması yasa dışıdır. Tüm bu varlıkların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması lazım.” diye konuştu.

Kıtlık riski bulunan Afganistan için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen insani yardım konferansında 41 ülke Afganistan için toplam 2,44 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü yaptı.