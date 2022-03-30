Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Afganistan’a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Çin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Sputnik'te yer alan habere göre, görüşme sırasında yaptığı konuşmada Batı'nın yaptırım politikasını eleştiren Lavrov, "İran'la ve diğer yakın partnerlerimizle ilişkilerimizde, uluslararası arenadaki bu kabul edilemez olgunun kınanmasını sağlayacağız ve bu hukuk dışı eylemleri bypass etme imkanı sunan adımları uygulayacağız." dedi.

Batı'nın yaptırımları ülkelerin egemen eşitliği ilkesini çökertme amacıyla da kullandığını belirten Lavrov, "BM Şartı'nda yer verilen esasların revize edilmesine yönelik aleni girişimleri görüyoruz. En başta da, Batılı meslektaşlarımızın ülkelerin egemen eşitliği ilkesini, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi ilkesini çökertme girişimlerini. Bu kabul edilemez politikanın araçlarından biri, tek taraflı gayrimeşru yaptırım mekanizmaları" ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, İran'la ilişkilerde Batı'nın gayrimeşru yaptırımlarını bypass etmek için gereken adımları atacaklarını belirtti.