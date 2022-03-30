Rusya ve Çin dışişleri bakanları görüştü

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bir araya geldi.

Taraflar Ukrayna krizi konusunda detaylı şekilde fikir paylaşımında bulundu.

Lavrov, Rusya’nın özel askeri operasyonu ve Ukrayna heyeti ile olan müzakerelerin gidişatı hakkında Wang Yi’yi bilgilendirdi. Bakanlar tek taraflı ve yasadışı yaptırımların zarar verici olduğuna dikkat çekti.

Görüşmede Viyana'da İran ile 4+1 ülkeleri arasında yürütülen nükleer müzakerelerin yanı sıra Afganistan, Orta Asya, Kore yarımadasındaki durum da ele alındı.

Bakanlar zorlu uluslararası durum koşullarında Rusya ve Çin’in stratekik işbirliğini güçlendirdiği, uluslararası konularda ortak bir duruş sergilemeye devam ettiğini belirtti. Taraflar dış politikada koordinasyonu, ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliğini artırmak konusunda mutabık kaldı.

'Çok kutuplu, adil bir dünya düzenine geçeceğiz'

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Lavrov, Rusya ve Çin'in çok kutuplu, adil bir dünya düzenine geçeceğini söyledi.

Lavrov, "Uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçiyoruz. Bu aşamanın sonunda uluslararası durumun önemli ölçüde netleşeceğine ve çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzenine doğru sizinle, benzer düşüncedeki diğerleriyle birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın Pekin ile istikrarlı ve daimi bir biçimde ilişkileri geliştirmeye ilgi duyduğunu vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı, "Liderlerimiz, Devlet Başkanı Putin ve Devlet Başkanı Şi Cinping, bu konuda anlaştılar. Bugün, tüm bu anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik belirli adımları ele alacağız" dedi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang, Rusya-Çin ilişkilerinin bu yılın başından beri yeni testlerden geçtiğini kaydederek, "Çin-Rus ilişkileri, doğru yönde ve istikrarlı gelişme eğilimini sürdürdü" değerlendirmesini yaptı.