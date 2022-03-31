Çin, Afganistan, Pakistan dışişleri bakanları bir araya geldi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Çin-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Görüşmesi’ne başkanlık yaptı.

Toplantıya Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki katıldı.

Wang Yi toplantıda, mevcut durumda Çin, Afganistan ve Pakistan’ın üç taraflı işbirliği mekanizmasını yeniden başlatarak, karşılıklı saygı, eşit müzakere, karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç ilkeleri doğrultusunda, siyaset, kalkınma ve güvenlik dahil üç önemli alanda işbirliğini ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Wang Yi, üç tarafın iyi komşuluk ve dostluk temelinde, karşılıklı güveni oluşturacağını, halka fayda sağlamayı hedefleyerek, üç taraf arasındaki somut işbirliğini hızlandıracağını söyledi.

Wang Yi bölgede kalıcı asayişi gerçekleştirmek amacıyla, ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı, sürdürülebilir yeni güvenlik konsepti rehberliğinde, terörle mücadele ve güvenlik işbirliğini güçlendireceklerini ifade etti.

Kureyşi ve Muttaki ise Çin’de yapılan Çin-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Görüşmesi ve Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın önemine vurgu yaparak, Çin’e toplantılarda oynadığı koordinasyon rolü için teşekkür etti.

Kureyşi, Pakistan’ın Afganistan’ın dış dünyayla temasları güçlendirmesini destekleyerek, Afgan halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesine daha fazla destek sağlayacaklarını kaydetti.

Muttaki, “Afganistan, Çin ile Pakistan’a ve bütün dünyaya şu sözü veriyor ki: Teröristlerin Afganistan topraklarını kullanarak diğer ülkelere zarar vermesine asla izin verilmeyecek. Çin ve Pakistan’a Afganistan’daki yeniden yapılanmaya sağladığı değerli destek için teşekkür ederiz.” dedi.

Üç taraf, dışişleri bakanı düzeyindeki resmi diyalogun uygun bir zamanda yapılmasını kabul etti.

Kaynak: CRI Türkçe