Bahreyn'de İsrail karşıtı gösteri

Arap medyasına göre Bahreyn halkı Al-i Halife rejiminin Tel Aviv ile normalleşmesini protesto etmek amacıyla ve 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 46’ncı yılı dolayısıyla gösteri düzenledi.

"İsrail mutlak kötülük" ve "İsrail'e ölüm" yazılı pankartlar taşıyan Bahreynliler normalleşmeye "hayır" dedi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen protesto gösterisinde Siyonist bayrağı da ateşe verildi.

15 Eylül 2020’de ABD'nin başkenti Washington'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ile Siyonist Rejim arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Bahreyn halkı, Al-i Halife rejiminin baskılarına rağmen, Siyonist Rejim’le sağlanan anlaşmanın açıklanmasından bu yana sayısız gösteriler düzenleyerek, Al-i Halife rejiminin Filistin ile İslam ümmetine ihanetini kınıyor.

Filistin Toprak Günü nedir?

Siyonist Rejim, 30 Mart 1976’da Filistinlilere ait yüzlerce dönüm araziye el koymuştu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Her yıl 30 Mart’ta ‘‘Toprak Günü’‘ etkinlikleri düzenleyen Filistin halkının bu eylemi, işgale karşı “direnişin göstergesi” olarak kabul ediliyor.