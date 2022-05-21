Suudi Arabistan'dan iki Bahreynli gence idam cezası

Suudi Temyiz Mahkemesi idam cezalarını 11 Ocak 2022'de onaylayarak, son kararı verecek olan yüksek mahkemeye sunmuş, Mayıs 2015'te Sadık Mecid Samer ve Cafer Muhammed Sultan adlı iki genci patlayıcı madde kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklayarak idam cezasına çarptırmıştı.

Unews haber ajansına göre; Ellerinde kesin kanıt bulunmadığından dolayı patlayıcı maddelerin taşınması ve bulundurulması nedeniyle tutuklanma emri olmaksızın gözaltına alınan iki Bahreynli, o tarihte 115 gün boyunca çeşitli fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz kaldı.

Sorgulama süresi boyunca, Suudi yetkililer avukatların Cafer ve Sadık'a erişmesine izin vermedi. Duruşmaya hazırlanmaları için yeterince zaman verilmeyen avukatların, iki gencin masumiyetlerine dair kanıt sunmalarına da fırsat tanınmadı.

Suudi Savcılığı bu şartlar altında Sadık ve Cafer'i bir terör hücresine katılmak, patlayıcı madde kaçakçılığı yapmak ve Suudi soruşturma yetkililerini yanıltmakla suçlayarak 7 Ekim 2021'de idam cezasına mahkum etti.

Bahreyn muhalefeti karşı çıktı

Bahreyn muhalefetinin önde gelen kuruluşlarından Vefa Hareketi, kararın sonuçları konusunda Suudi Arabistan'ı uyararak, Riyad yetkililerini "Bahreyn halkının gençlerinin soğukkanlılıkla öldürülmesine yönelik politikaları eli kolu bağlı izlemeyecekleri" konusunda uyardı.

Vefa Hareketi ayrıca konuyla ilgilenen herkesi seslerini yükseltmeye ve bu suçu durdurmak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Kaynak: EnterAz