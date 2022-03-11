Bahreyn’de Siyonsit askeri heyetin Manama ziyareti protesto edildi

Arap medyasına göre, Bahreyn’ın başkenti Manama ve bazı kentlerde Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi'nin ülkeye ilk ziyareti protesto edildi.

Son günlerde Aviv Kohavi'nin sürpriz ziyaret kapsamında ilk kez Bahreyn'e geldiği bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kohavi'yi başkent Manama yakınlarındaki Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nda mevkidaşı Ziyab bin Sakr el-Nuaymi karşıladı.

15 Eylül 2020’de ABD'nin başkenti Washington'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ile Siyonist Rejim arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Bahreyn halkı, Al-i Halife rejiminin baskılarına rağmen, Siyonist Rejim’le sağlanan anlaşmanın açıklanmasından bu yana sayısız gösteriler düzenleyerek, Al-i Halife rejiminin Filistin ile İslam ümmetine ihanetini kınıyor.