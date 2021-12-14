Emir Abdullahiyan Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

İkli ilişkilerin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan iki ülkenin cumhurbaşkanları arasında yapılan telefon görüşmesine değinerek, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un önümüzdeki yılda Tahran’ı ziyaret etmesini temenni etti.

Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da iki ülke arasındaki mükemmel ve kapsamlı ilişkilere atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Türkmen mevkidaşı ile teması ve Aşkabat'taki EİT zirvesinin düzenkendiği için Türkmenistan’a teşekkür etmesi, İran ve Türkmenistan arasında derin bir saygı olduğunu gösteriyor.”