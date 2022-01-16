Taliban'dan Türkmenistan'a üst düzey ziyaret

Görüşme sırasında, iki kardeş ülkenin Dışişleri Bakanları, geniş bir yelpazede ortaklığın geliştirilmesi ve güçlendirilmesini ele aldılar.

Ardından, tarafların ikili gündemin öncelikli alanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu genişletilmiş bir formatta devam etti. Özellikle, muhataplar siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik ve insani işbirliği alanındaki güncel konuları değerlendirdiler.

Görüşmelerde, ticari ve ekonomik işbirliğinin önemli bir yönü olan ortak altyapı projelerine özellikle dikkat edildi. Bu kapsamda taraflar, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan (TAP) enerji nakil hattı projelerinin hayata geçirilmesini ele aldı. Bakanlar, Türkmenistan’dan Afganistan’a demiryolu inşası konusundaki ortak çalışmaya da dikkat çekti.

Taraflar bölgesel güvenliğin sağlanması alanında Türkmen-Afgan işbirliğinin daha da yoğunlaştırılması gereğine dikkat çekti.

Türkmen Bakan Meredov, Türkmenistan’ın Afganistan’ın siyasi ve ekonomik istikrarı, Afgan halkının refahı ve birliği ile kesinlikle ilgilendiğini vurguladı. Bu bağlamda Türkmen tarafı, iyi komşuluk ve asırlık dostluk ilkelerine dayalı olarak Afgan halkına düzenli insani yardım sağlamaya devam edeceğini teyit etmiştir.

Afgan heyetinin Aşkabat ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçlarının ardından Türkmenistan ve Afganistan Dışişleri Bakanları medya temsilcilerine hitap etti. İki ülkenin Dışişleri Bakanları, mevcut diyaloğun olumlu ve yapıcı niteliğini belirterek, Türkmenistan ve Afganistan arasındaki çok yönlü ortaklığı genişletmeyi amaçlayan Türkmen-Afgan müzakerelerinin sonuçlarını özetlediler.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan