Cumhurbaşkanı Reisi, Hazar Zirvesi’ne katılacak

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Hazar Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Çarşamba günü 29 Haziran'da Türkmenistan'a gidecek.

​​​​​​​Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkelerin liderleri, 2002’den bu yana 6. kez bir araya geliyor.

Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesi

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı.

2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi'nde Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.