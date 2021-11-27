İranlı yetkili Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Aşkabat’a giden İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi Cuma günü Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü.

Görüşmede taraflar enerji, doğal gaz, elektrik, ulaşım ve transit, teknik ve mühendislik hizmetleri ve sağlık da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki önemli işbirliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi bu görüşmede, “İran’ın ilkeli politikası, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine öncelik vermektir ve bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı komşu ülkelerle ekonomik diplomasinin güçlendirilmesi için büyük çaba sarf etmiştir” dedi.

Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ise, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği fırsatlarının gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.