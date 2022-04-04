Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde Umman Dışişleri Bakanı, mübarek Ramazan ayının başlamasından dolayı İran hükümeti ve halkını tebrik ederek, Yemen'de ateşkesin tesis edilmesini memnuniyetle karşılayarak, İran'a bu konudaki rolü ve çabalarından dolayı teşekkür ederek 'Umarım, bu konu, tüm Yemenli taraflar arasında diyaloğun ve ülke sınırlarının yeniden açılmasının önünü açacaktır.'' dedi.

Amir Abdullahiyan da, Ummanlı mevkidaşı ile Umman hükümetini ve halkını mübarek Ramazan ayı dolayısıyla tebrik etti, Yemen'deki ateşkesin istikrarını sürdürmesini umduğunu ifade ederek, Umman'ın bu konudaki yapıcı rolünü takdir etti.

Bu konuda Emir Abdullahiyan, "Şimdi önemli olan ateşkesin devamına paralel olarak insani kuşatmanın tamamen kaldırılmasıdır. Yemen halkına insani yardım göndermek de artık çok önemli.'' dedi.

Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmeleriyle ilgili olarak da, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi ve kalıcı bir anlaşmaya hazır olduğunu, ancak müzakerelerin şu ana kadar uzatılmasından doğrudan ABD'nin sorumlu olduğunu belirterek, ABD'nin bazı İranlı şahıs ve şirketlere yeniden yaptırımlar uygulamasını da eleştirdi.

İran ve Umman dışişleri bakanları son olarak, iki ülkenin gündemindeki konularda istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştılar