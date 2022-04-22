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22 Nis 2022 10:21

Hizbullah Hareketi, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı

Hizbullah Hareketi, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı

Lübnan Hizbullah Hareketi, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Lübnan Hizbullah Hareketi, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Bu tür olaylar mübarek Ramazan ayı ile Allah'ın evlerinin kutsallığını çiğnemek anlamına gelir. Bugünkü yaşananlar, insani, ahlaki ve dini değerlerden uzak olan katillerin vahşetinin bir göstergesidir.” ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırılarının kınandığı açıklamada, “Büyük dini merciler bu sapkın zihniyeti kınamalı ve İslam hükümetleri de IŞİD destekçilerinin yargılanması için harekete geçmeli.” denildi.

Afganistan basınına göre, Mezar-ı Şerif kentinde meydana gelen patlamalarda, en az 40 kişi şehit oldu, 100 kişi de yaralandı.

Mezar-ı Şerif kentindeki terör eylemini IŞİD üstlenmişti.

News Code 1901725
https://tr.mehrnews.com/news/1901725/

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