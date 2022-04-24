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24 Nis 2022 09:48

Ensarullah: Afganistan'daki terör saldırılarından ABD sorumlu

Ensarullah: Afganistan'daki terör saldırılarından ABD sorumlu

Yemen Ensarullah Hareketi, Afganistan’ın farklı bölgelerinde yaşanan son terör saldırılarından ABD'yi sorumlu tuttu.

Al Ahed kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak Afganistan’ın farklı bölgelerinde yaşanan son terör saldırılarını kınadı.

Ensarullah yayınladığı bildiride, söz konusu saldırılardan ABD’yi sorumlu tuttu.

Bilidiride şu ifadelere yer verildi:

“Afganistan’da çok sayıda cami ve okulda meydana gelen terör saldırıların kaynağı ABD’nin şeytani planlarıdır.

Afganistan hükümetini ülkedeki durum karşısında sorumlu davranmaya ve bu cinayetlerin faillerini cezalandırarak Afgan halkına güvenlik getirmeye çağırıyoruz.”

Afganistan'da şiddet son zamanlarda arttı.

News Code 1901752
https://tr.mehrnews.com/news/1901752/

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