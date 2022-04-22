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22 Nis 2022 22:36

İran, Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İran, Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıya tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Hatipzade, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Afganistan'da son günlerde yaşanan bir dizi terör saldırısına değinen Hatipzade, bu ülkede şiddet ve terörün tırmanmasının endişe verici olduğunu belirterek, "Bu olaylar, ülkede iç savaş çıkarmak isteyen yabancı destekli teröristlerin kötü niyetlerini net olarak göstermektedir." dedi.

Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bugün bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

News Code 1901734
https://tr.mehrnews.com/news/1901734/

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