Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında kuruldu. Kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunan Sucuoğlu, ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sucuoğlu, sunduğu isimlerin Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylandığını kaydetti ve daha sonra Kuzey Kıbrıs'ın 39. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu.

Kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy."

Ne olmuştu?

Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak’taki erken seçimin ardından kurulan sağcı koalisyon hükümeti düşmüş, Sucuoğlu başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nden oluşan koalisyonun hükümetinin istifası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmişti.

İstifanın perde arkasında Ulusal Birlik Partili Başbakan Sucuoğlu ile kabine üyeleri arasındaki zam gerilimi olduğu ileri sürülmüştü. Ekonomik krizle boğuşan adada Sucuoğlu’nun elektrik faturalarıyla içkiye gelen zammı indirmeye çalışması Maliye Bakanı Sunat Altun ile arasında krize yol açmıştı.

Kaynak: Birgün