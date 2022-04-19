Rusya Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açmayı planlıyor

Rum Kathimerini gazetesi, “Rusya, İşgal Altındaki Topraklarda Konsolosluk Açmakla İlerliyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs-Rusya ilişkilerinin kötüleşmesinden bahsederek Rusya’nın Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk açma niyetinin bulunduğunu yazdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçen aylarda yapmış olduğu bir açıklamada, Kuzey Kıbrıs'tan söz ettiğini anımsatan gazete, bu durumun, arka planda Rusya ile ikili ilişkilerin bulunmasıyla, Rum Yönetimi’nde önemli bir çaresizliğe neden olduğunu yazdı.

Gazete, Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki yaklaşımıyla ilgili görünen yeni bir boyutun, Moskova’nın, Kuzey Kıbrıs’ta bir Rus konsolosluğunun hizmete girmesi yönündeki alınmış kararı olduğunu belirtti.

Ukrayan ile ilgili değil

Moskova’nın geçen 2021 Ocak ayından itibaren, Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk ofisi açma niyeti konusunda, Rum Yönetimi’ni bilgilendirme ve bu konuda anlayış istemek için Rum makamlara yaklaştığını (gazetenin bildiğini) yazan gazete, bu kararın, Ukrayna’daki gelişmelerle veya Güney Kıbrıs’ın yaptırımlarla ilgili tutumuyla doğrudan ilişkili olmadığının görüldüğünü de belirtti.

Gazete, Rusya’nın, Kuzey Kıbrıs'ta daimi olarak ikamet eden yaklaşık 15 bin Rus vatandaşına hizmet etmeyi/korumayı amaçladığını yazdı.

Habere göre, “iyi haber alan kaynaklar” gazeteye yaptıkları açıklamada, Rusya’nın konsolosluk için bina ve personel aradığını belirttiler.

Kaynak: Aydınlık