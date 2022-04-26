Rusya "3+3" platformunun ikinci görüşmesine hazırlandığını duyurdu

BDT Dördüncü Dairesi Başkanı Denis Gonchar RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada "3 + 3" platformunun ikinci görüşmesi için hazırlıkların devam ettiğini, kapıların Gürcistan'a açık olduğunu söyledi.

“3+3” platformunun ilk görüşmesi Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları ve İran Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü’nün katılımıyla ve eşbaşkanlığıyla 2021 yılının Aralık ayında Moskova’da gerçekleşti. Daha önce Gürcistan Dışişleri Bakanlığı bu platforma katılmayacağını açıklamıştı.

Gonchar, yaptığı açıklamada "3+3 bölgesel danışmanlık platformunun ikinci toplantısı için hazırlıklar sürüyor, yer ve zaman açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Diplomat, "3 + 3" platformunun Gürcistan’ın menfaatlerine uyduğunu ve bunun için Gürcistan için kapıların açık olduğunu ifade etti.

Moskova Güney Kafkasya komşu ülkeleri arasında işbirliğini geliştirmek için "3 + 3" platformu kullanmayı doğru buluyor ve bu tür bir işbirliğinin sorunlara toplu bir bakış açısı gerektirdiğini, siyasi çatışmaları alevlendirmediğini, aksine karşılıklı güvenin artmasını teşvik ettiğini düşünüyor.

İşbirliği için öncelik olan alanlar ise Gonchar’a göre ticaret, enerji, sanayi, yenilikçi teknolojiler, altyapıların modernizasyonudur.

Kaynak: Ermenihaber