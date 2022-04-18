İran'da "Ordu Günü" için askeri geçit töreni düzenlendi

İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle, başkent Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Türbesi'nin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi.

Törene İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve çok sayıda askeri komutan katıldı.

Başkent Tahran'daki törenle eş zamanlı olarak ülkenin diğer eyaletleri ve Fars Körfezi'nde de askeri geçit merasimleri düzenlendi.

Tören sırasında Ordu Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen çok amaçlı insansız hava aracı (İHA) "Keman-22" ilk kez görücüye çıkarıldı.

3 bin kilometreden fazla çalışma menziline sahip olan geniş gövdeli İHA sekiz bin metre irtifaya kadar uçabiliyor.

Törende ayrıca, İran Ordusu'na ait kamikaze İHA'ları da dahil olmak üzere 50'den fazla İHA görücüye çıkarıldı.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri, Ordu Günü töreninde topçu, zırh, elektronik harp sistemleri, helikopter, savaş mühendisliği ve kara muharebe alanındaki yeni ekipmanlarını sergiledi.

Tören sırasında İran’ın yerli yapım Kevser ve Saika uçakları uçuş gösterisi gerçekleştirdi.