Çin: ABD’nin insan hakları iddiası büyük bir yalan

Fars'a göre, İran'ın Pekin Büyükelçiliği kendi Twitt sayfasına, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün ABD’nin bağımlılık derecesinde yalancı olduğu ve insan haklarını savunduğuna dair iddialarıyla ilgili demecini aktardı.

Söz konusu Twitte geçen habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jao Lijian İranlı meslektaşı Said Hatipzade’nin mesajına değinerek şöyle diyor: “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün de ifade ettiği gibi, yalan söylemekta bağımlılık derecesine ulaşan ABD’den artık kimse gerçekleri söylemesini beklemiyor.”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca “ABD’de insan haklarından söz etmek doğrusu, timsah gözyaşları dökmektir” ifadesini kullandı.