Reisi, Çin Savunma Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Wei Fenghe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Reisi bölgesel ve uluslararası gelişmelerin İran ve Çin arasındaki stratejik işbirliğinin değerini geçmişten daha fazla gösterdiğini belirterek, "Tek taraflılık ve sultacılık ülkeleri kotrol etmek ve dünyanın sürdürebilir ekonomi büyümesini engellemek amacıyla ortaya çıkar. Tek taraflılıkla mücadele ve istikrarın sağlanması, sadece bağımsız güçlerin işbirliği ile yapılabilir" dedi.

İran'ın büyük yatırımlar için uygun kapasitelere sahip olduğunu belirten Reisi, "İran'ın bölgeler arası ulaşım alanındaki eşsiz kapasiteleri, enerji güvenliği kapasitesi ve bölgesel altyapı işbirliği yatırım ve işbirliği için yeni platformlardır" ifadelerinde bulundu.

Reisi, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine atıfta bulunarak, "ABD’liler nükler anlaşmayı ihlal ederek İran'a en yoğun şekilde baskı yapmak istediler. Ancak onlar bugün İran'a maksimum baskı uygulama konusunda başarısız olduklarını resmen kabul ediyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Seyyid İbrahim Reisi, "İran ve Çin arasındaki stratejik ilişkileri uluslararası gelişmelerden bağımsız ve karşılıklı siyasi güvene dayalı olarak sürdürmekteyiz. 25 yıllık kapsamlı işbirliği programının başarılı bir şekilde uygulanması önceliğimizdedir" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Wei Fenghe da bu görüşmede Çin Cumhurbaşkanın selamlarını İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye ileterek, "İran ve Çin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle dünyanın tanık olduğu bu kritik dönemde bölge ve dünya için her zaman bir güven kaynağı olabilir" diye konuştu.