İran Savunma Bakanı, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani Tahran'da bulunan Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas ile bir araya geldi.

Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani bu görüşmede, işgalci güçlerin Suriye'deki varlığını eleştirerek, "İşgalci güçlerin Suriye topraklarındaki gayrimeşru ve yasadışı varlığı yıkıcıdır ve güvensizlik yaratıyor. Siyonist Rejim ancak güç dilinden anlar" dedi.

Siyonist Rejimin Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına atıfta bulunan Tuğgeneral Aştiyani, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Aştiyani, başta Amerikan işgal güçleri olmak üzere tüm işgal güçlerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik savaşın askeri ve siyasi savaşın bir devamı olduğunu belirten Tuğgeneral Aştiyani, "İran, Suriyeli kardeşlerine ekonomik savaşla yüzleşme deneyimlerini sunmaya hazır." diye kaydetti.

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas da Tahran ziyaretinden ve İranlı yetkililerle görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgede güvenliğin korunması için oynadığı rolünden dolayı İran'ı tekdir etti.

Suriye Savunma Bakanı ayrıca İran'la işbirliği ve ilişkilerin düzeyini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.