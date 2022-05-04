Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'na 178 yabancı yayıncı katılacak

33'üncü Tahran Kitap Fuarı, 11-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında başkent Tahran’daki İmam Humeyni Musallası'nda düzenlenecek.

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı Yabancı Yayıncılar Komitesi direktörü İsmail Canalipur, "Yabancı yayıncılar bölümüne katılacak 178 yayıncının bilgileri tamamlandı ve onaylandı ve 14 yayıncı henüz bilgilerini yüklemedi." dedi.

Asya ve Orta Doğu'da en önemli kitap etkinliklerinden biri olan fuarın ilk dönemi 1987'ye dayanıyor. Başarılı iş tecrübesine sahip olan bu fuar, o zamandan bugüne kadar her yıl 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranını kendine çekmektedir.