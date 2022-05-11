Petrol Çin'de vakaların azalmasıyla yükseldi

Çin'deki salgının yavaşlaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket getirdi.
Haftanın ilk iki gününde yüzde 9'a varan düşüş yaşayan ABD ham petrolü yeni işlem gününde 100 doların üzerini gördü. Brent petrol de yüzde 2'ye yakın yükselişle 104 dolara geldi.
Çin'de salgının sıcak noktalarından biri olan Şanghay'da Salı günü vaka sayılarında yüzde 50'yi aşan düşüş yaşanmıştı.
Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.
Omikron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 7. haftasına girdiği kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.
Kaynak: Bloomberg
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