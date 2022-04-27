İran Yol ve Şehircilik Bakanı Moskova'ya gitti

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Rus mevkidaşlarıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirme yollarını görüşmek üzere dün gece Yol ve Şehircilik Bakanlığının farklı bölümlerinden oluşan bir heyetin eşliğinde Moskova’da gitti.

Çeşitli ulaşım ve transit projeleri konusunda anlaşma yapılması, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun hayata geçirilmesi, Ulaştırma alanında işbirliğinin geliştirilmesi Kasımi’nin Moskova ziyareti kapsamında ele alınacak konulardır.

Uçuşların arttırılması, iki tarafın limanlarının aktivasyonu, Çabahar limanından Rusya'ya demiryolu koridorunun kullanılmasına ilişkin anlaşma ve Germsar- İnçe burun demiryolu elektrik projesinin yürürlüğe girmesi İran heyetinin Moskova ziyaretinin gündeminde olacak.