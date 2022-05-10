Hizbullah'tan İsrail'in askeri tatbikatına tepki

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün akşam ülkedeki seçimlere dair bir konuşma gerçekleştirdi.

Hasan Nasrullah, küresel enerji krizine değinerek , “Özellikle Ukrayna'ta çıkan savaş sonrası artan enerji ihtiyacı göz önüne alındığında, sahalarımızdaki enerji zenginliğimizi değerlendirmek için altın bir fırsat var." dedi.

İsrail’in Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine tepki gösteren Hasan Nasrullah, “Hizbullah, İsrail düşmanının sondaj çalışmalarını engellemek için açık bir tehditte bulunursa, dünyadaki hiçbir enerji şirketi Siyonistlerle işbirliği için bölgeye gelmez. Düşman işgal rejimi, Lübnan gazının çıkarılmasını engellerse, direniş düşmanı bedel ödemeye zorlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Nasrullah, Beyrut ve Tel Aviv arasındaki sınırların belirlenmesi müzakerelerinde ara buluculuk görevini yürüten ABD’nin tutumunu eleştirerek, “Yürütülen müzakerelerde taraf tutan Amerikalılar Siyonist Rejim'i destekliyor. Onlarla görüşmek Lübnan için olumlu sonuçlar getirmeyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Nasrullah, direnişin tüm Lübnanlılara ait olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Lübnan'ı desteklemek ve petrol kaynaklarının çıkarılmasını isteyenlerden direniş ve müttefiklerine oy vermelerini istiyorum. 15 Mayıs'ta sandık başına gidip askeri direniş için siyasi bir direnişin gerçekleşmesini sağlamalıyız.”

Siyonist Rejim güçlerinin son askeri tatbikatına ilişkin Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, direniş güçlerinin düşmana karşı her an teyakkuz halinde olduğunu belirterek, “Düşmanın yaptığı tatbikatlaran korkmuyoruz ve Lübnan'a karşı herhangi bir hatayla yüzleşmekten çekinmeyeceğiz.” diye konuştu.